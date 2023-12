Luca Marchegiani, dagli studi di SkySport, commenta il duello tra Inter e Juventus in cima alla classifica. "L'Inter anche con il Lecce ha vinto con un filo di gas, perché evidentemente in questo momento le basta questo. Mentre la Juve ha fatto più fatica: la differenza è proprio questa", spiega l'ex portiere di Torino e Lazio.

"La Juve sta tenendo il passo dell'Inter ma con meno sicurezza, mi pare piuttosto evidente - sottolinea Marchegiani -. Le squadre che vincono lo scudetto, sono così, come quella di Inzaghi: magari non vincono sempre facendo 4 gol e dominando, ma non danno mai la possibilità all'avversario di recriminare sul risultato. La squadra di Allegri, invece, non ha mai il controllo della partita. Anche a Frosinone è stato match pari. E non può essere così... Non voglio essere troppo critico, perché se oggi c'è ancora un campionato è per merito della Juve, però mi aspetto più controllo da parte dei bianconeri".