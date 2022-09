Ospite negli studi di ‘Sky Calcio Show’, Luca Marchegiani analizza così il ko subito oggi dall’Inter contro l’Udinese, muovendo una critica al tecnico Simone Inzaghi: “Io credo che i due cartellini gialli siano solo una componente del doppio cambio. Da fuori è difficile commentare, ma un cambio così al 30’ è giustificato solo se sei sotto 4-0 e vuoi dare una scossa. Per quanto vuoi dare una scossa alla squadra era meglio aspettare l’intervallo. Bastoni aveva avuto poco prima una grande occasione, si poteva anche fare un passo indietro sul cambio. Quello che penso io lo pensano anche i giocatori dell’Inter, è una cosa che non fa bene. Poi la sconfitta non dipende solo da quello, non peggiora il messaggio negativo, ma secondo me è stato un errore”.