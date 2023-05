Che rapporto ha Paolo Maldini con l'Inter? Stuzzicato durante il podcast Muschio Selvaggio, la leggenda del Milan conferma i buoi rapporti con la Milano nerazzurra: "C'è massimo rispetto, ma non è una cosa solo mia - assicura -. Quando è arrivato Nesta dalla Lazio mi chiese quali erano i ristoranti in cui poteva andare e quali no, perchè a Roma è così. Gli dissi che poteva andare dove voleva. C'è un antagonismo sano tra le due squadre".

Il dt rossonero si esprime poi anche sulla questione San Siro: "Se vogliamo vivere di ricordi restiamo a San Siro. La storia la fanno i giocatori. E' uno stadio che è cambiato tanto, non è più quello che è stato costruito 80 anni fa. Ma possiamo andare avanti a vivere di ricordi? Oppure costruiamo un nuovo stadio moderno che ci permetta di aumentare i ricavi? La cosa che più mi dà fastidio è che la città di Milano ha capito questa cosa, non è possibile non cogliere un'occasione del genere".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE