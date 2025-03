Meglio la LuLa o la LuRa? Di fronte a questa domanda posta da DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina, Romelu Lukaku viene interpellato sul feeling con Giacomo Raspadori e sul parallelismo con Lautaro Martinez. Il belga evita però dei paragoni: "No, questa è un'altra storia. Jack e io siamo contenti per la squadra, dobbiamo continuare così e siamo contenti per la squadra".