Dopo le parole rilasciate in conferenza stampa dal ct belga Roberto Martinez (RILEGGI QUI), arrivano aggiornamenti più freschi sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Come riporta Nieuwsblad, Big Rom era l'unico assente all'ultima seduta di allenamento del Belgio in preparazione alla sfida di domani contro il Canada.

L'attaccante dell'Inter sarà out per l'esordio al Mondiale ma punta il recupero per la sfida contro il Marocco o, più probabilmente, per la terza gara del girone contro la Croazia di Brozovic.