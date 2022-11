Quando torna Lukaku? La domanda, arrivata puntuale anche nella conferenza stampa odierna di Roberto Martinez, ct del Belgio, non ha ancora una risposta precisa alla vigilia dell'esordio al Mondiale dei Rode Duivels contro il Canada. "Siamo molto contenti dei progressi - ha spiegato il tecnico spagnolo ai giornalisti -. Ieri ha fatto un'ottima sessione di allenamento, non con il gruppo, ma sta progredendo in modo costante. Non abbiamo una timeline da seguire, non sono in grado di dire se sarà disponibile per la seconda o terza partita del girone (Marocco o Croazia, ndr).