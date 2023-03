Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca a margine della presentazione del Campus Vicente Del Bosque, l'ex giocatore di Real Madrid, Barcellona e Inter Luis Figo fa la sua classifica delle favorite per la conquista della Champions League: "Bisogna sempre fare i conti con il Real, però le mie favorite sono Manchester City e Bayern Monaco. L'Inter forse ha le cose più complicate e per me è un po' più giù".