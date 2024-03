Claudio Lotito, presidente della Lazio, furioso a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan: "Mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati manca l'affidabilità del sistema. In quel momento bisogna ricorrere a istituzioni terze che pongono fine a queste situazioni incresciose. Si deve vincere per merito. Oggi abbiamo superato tutti i limiti possibili e immaginabili. Vengo io a parlare, mi assumo la responsabilità, la squadra si farà valere nelle sedi preposte. Il sistema deve dare risposte concrete con fatti e non parole. Ci faremo valere con altre istituzioni. Oggi i punti di equilibrio non sono concepibili. Di Bello? Non so chi sia, né da dove venga. Non è nel mio costume intrattenere rapporti con gli arbitri. La Lega deve avere una conduzione terza, il sistema non è più in grado di garantire affidabilità".

In conclusione il patron biancoceleste piazza l'affondo: "Il calcio è fatto di valori sportivi, oggi è stata una partita priva di valori sportivi. Queste cose non devono accadere né alla Lazio né ad altre squadre".

