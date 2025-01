Dopo la ripartenza europea che ha visto l'Inter trionfare in casa dello Sparta Praga, dove i nerazzurri si sono imposti di misura portando a casa altri tre fondamentali punti per il percorso europeo in vista dell'ultima delle otto gare della fase campionato di Champions League, i campioni d'Italia tornano immediatamente in campo anche in Serie A. Ad attendere la squadra di Simone Inzaghi questo pomeriggio era il Lecce di Giampaolo al Via del Mare e un mezzo obbligo di vittoria dettato dalla spallata alla classifica data ieri sera dal Napoli con la vittoria in rimonta sulla Juve. Conte fa sul serio e il risultato ottenuto ieri sera al Maradona ne è la prova più lampante quanto inconfutabile.

L'Inter non si lascia intimorire e al Via del Mare parte subito forte dimenticando pressioni e calcoli. E proprio nella terra nativa dello stagionale allenatore rivale per eccellenza, i Campioni d’Italia approcciano come da dettami inzaghiani: calma e pazienza ma anche attenzione e aggressività che indirizzano sin dalle prime battute una gara che Davide Frattesi mette subito sul binario giusto. Gol alla Tractor che finalizza un'azione made by Marcus Thuram che con intelligenza e tecnica sopraffina costruisce alla perfezione prima di imboccare letteralmente un bocconcino che il 16 di Inzaghi non può che spingere in porta aprendo un risultato che sarebbe potuto dilagare. Primo squillo che dà avvisaglie di un'Inter che per la prima mezz’ora sembra implacabile e non è per caso che in ventisette minuti i nerazzurri esultano ben tre volte ma due su tre l'offside rovina la gioia riportando sull'1-0 il risultato: vana dunque la rete di Carlos Augusto quanto quella della doppietta personale di Frattesi. Sfortuna e errori arbitrali viziano il primo tempo di un'Inter che resta ferma sull'1-0 al netto di una moltitudine di brividi inflitti ai padroni di casa che nulla possono dinnanzi alla garra di un capitano che non ne vuole più sapere di smettere. A trovare il raddoppio è proprio Lautaro che con una gran giocata personale al 39esimo, si accentra, si libera degli avversari e scarica una conclusione letteralmente imparabile per Falcone.

Due gol nel primo e altrettanti nel secondo tempo e la seconda frazione di gioco viene condita da altre due reti che accrescono il numero di giocatori di Inzaghi che sottoscrivono il tabellino, regalando finalmente la prima gioia a Mehdi Taremi. A riaprire il ruolino di marcia recitato nei primi quarantacinque minuti dal Biscione è l'ormai non più inedito bomber aggiunto Denzel Dumfries che approfitta di un'altra grande giocata del Toro di Bahia Blanca, che difende con forza un pallone servito con uno splendido tacco da vedere e rivedere in loop e, nel miglior momento del Lecce, di forza trafigge ancora una volta Falcone. Serata sfortunata per l'estremo difensore classe '95 che qualche giro di orologio dopo atterra Frattesi, 'costringendo' Marinelli a indicare il dischetto. L'ex Samp, complice l'assenza dell'infallibile cecchino Calhanoglu, spera ma dagli undici metri si presenta l'attaccante dal 99 sulle spalle che non sbaglia, obbligando il portiere romano a raccogliere ancora una volta una palla alle sue spalle. Poker calato e porta inviolata, l'Inter conclude la sua trasferta pugliese nel miglior modo possibile, per risultato ma anche per prestazione: i nerazzurri padroneggiano e gestiscono con maestria una gara in cui l'unico vero grande spauracchio è la botta al ginocchio presa da Nicolò Barella nel finale che aveva fatto sussultare i milioni di cuori interisti, per qualche minuto col fiato sospeso temendo si trattasse di un infortunio serio che potesse compromettere la stagione del 23 di Inzaghi e dell'intera squadra. Ma Bare c'è ed è indomabile e con la stessa durezza di un nuraghe dopo qualche attimo a terra, si rialza e rientra in campo lì da dove aveva interrotto, imponendosi ancora una volta da emblema di una squadra che esattamente come il centrocampista cagliaritano non molla un centimetro di campo... e di classifica. Dal Salento il messaggio è stato inviato, linea al salentino Conte, ora leggermente 'pizzicato'.

