Le dichiarazioni di ieri di Antonio Cassano hanno scatenato la reazione social di Rafael Leao. "Lui pensa di essere un fenomeno e qualcuno gli va anche dietro. Per me è solo un buon giocatore, non ho cambiato idea - ha detto Cassano a La Domenica Sportiva -. Per 5 mesi e mezzo non ha fatto un gol in un campionato farlocco come la Serie A. Anni fa avrebbe fatto fatica a giocare nella sesta e settima squadra della Serie A. Guardate Lautaro. Lui sì che è un fuoriclasse. Lotta, fa gol, fa assist, fa sportellate, è un leader in tutti i sensi".

Leao ha risposto copiando un tweet in cui si critica l'intervento di ieri di Cassano e ha aggiunto l'emoji dei pagliacci, a sottolineare la sua contrarietà.