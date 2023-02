Minuto 34, dalla Curva Sud inizia a levarsi al cielo un coro offensivo contro Hakan Calhanoglu, che si sta apprestando a battere un corner da sinistra. Il pallone spiove in area a Lautaro Martinez lo sbatte dentro di testa, portando in vantaggio l'Inter sul Milan e silenziando il coro della tifoseria rossonera. Dopo aver calciato l'angolo, mentre i compagni festeggiano, il turco si gira per una frazione di secondo verso la Curva e con l'indice puntato sulla propria bocca zittisce i sostenitori rossoneri. Un episodio emblematico della gara vissuta da Calhanoglu, bersaglio costante di insulti e cori offensivi, che però ha saputo prendersi un'altra rivincita sul campo.