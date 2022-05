Dopo il triplice fischio di Inter-Samp, Lautaro Martinez è stato senza dubbio uno dei giocatori più colpiti emotivamente dal mancato scudetto nerazzurro che avrebbe voluto dire seconda stella. Al termine della partita il Toro si è soffermato per tanto tempo sotto la Curva Nord con il capo chino e il volto coperto da lacrime di delusione. In suo soccorso è arrivato però Nicolò Barella, che ha abbracciato il compagno per conosolarlo e lanciando una promessa in vista del prossimo futuro: "Ci rifacciamo l'anno prossimo" le importanti parole di Nic (anche in ottica mercato) riportate da Gazzetta.it.