C'è sostanziale ottimismo per le condizioni di Lautaro Martinez, che però è uscito zoppicando dallo stadio di San Siro dopo la partita contro il Bologna. Secondo Sport Mediaset, il medico sociale dell'Inter Piero Volpi, che è rimasto vicino al giocatore argentino, non ha mostrato grandi preoccupazioni, e per il momento sono esclusi esami strumentali. Le condizioni del Toro rimangono comunque da valutare in vista del match col Lecce.

