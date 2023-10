Con i quattro gol realizzati all'Arechi di Salerno, Lautaro Martinez diventa il terzo giocatore della storia dell'Inter capace di segnare almeno 9 reti nelle prime 7 gare giocate dai nerazzurri in un campionato di Serie A. Prima del Toro ci erano riusciti solo Angelillo (addirittura 14 reti in quest'arco di tempo) nel 1958/59 e Boninsegna (9 gol come l'argentino) nel 1973/74.

