Dopo la decisione della Seleccion Argentina di disputare un'amichevole benefica per aiutare le vittime di Bahia Blanca, città natale di Lautaro Martinez travolta da un brutto alluvione, il capitano dell'Inter ha presentato la gara al fianco di Pezzella e del ct della Seleccion Scaloni che ne ha annunciato l'iniziativa (LEGGI QUI). "Volevo ringraziare il paese per il sostegno. Faccio fatica a parlare perché la mia famiglia, i miei amici e tante persone a cui voglio bene sono lì e io sono cresciuto lì... è un momento difficile" ha esordito il Toro Martinez. "Anche un anno fa abbiamo dovuto affrontare un gran temporale che aveva messo la città in condizioni non buone, riprendersi in così poco tempo per tornare a vivere qualcosa di ancora più duro è molto difficile" ha ammesso Lautaro con un filo di preoccupazione in volto.

"Perciò nulla, la prima cosa che mi viene da dire è grazie. Grazie per l'appoggio e il sostegno dato da tutti quelli che hanno aiutato tutte le persone che hanno perso la casa, macchine, vestiti… La verità è che è stato un momento brutto, però abbiamo avuto l'appoggio di tutto il popolo e dei club argentini, dal primo momento in cui è successo. Il presidente El Chiqui Tapia si è subito messo in contatto con noi, con la mia famiglia, lo ringrazio tanto perché è stato al fianco dei miei fratelli e di tutta la gente che ha perso tutto. Questa partita avrà prezzi di biglietto simbolici, ma è importante che avvenga perché siamo tutti uniti per provare ad aiutare tutta la gente che sta soffrendo in questo momento. Grazie" ha concluso.

