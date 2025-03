Dopo l'alluvione che ha travolto Bahia Blanca, mettendo la città natale del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, in ginocchio ancora una volta dopo il già grave temporale dello scorso anno, l'Argentina disputerà sabato prossimo alle 20.00 (ora locale) un'amichevole di beneficenza che la Seleccion disputerà contro l'Under 20, il cui ricavato sarà devoluto alle vittime dell'alluvione. A presentare l'iniziativa è insieme a Lautaro stesso e German Pezzella, il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni che annuncia in conferenza stampa:

"Faremo un'amichevole con l'Under 20 sabato alle 20:00 a beneficio dell'ospedale Penna, che ha perso tutto, ed è un posto molto importante per Bahía Blanca. È importante che ognuno di noi aiuti e metta un piccolo granello di sabbia. È un modo per aiutare l'ospedale a rialzarsi con ciò che possiamo raccogliere. Il valore dei biglietti è un prezzo simbolico. È importante che aiutiamo e facciamo la nostra parte. Sarà di grande aiuto per la gente di Bahia Blanca. Noi della FIFA credevamo di dover fare qualcosa. È importante dare una mano alle persone che stanno soffrendo" ha detto il ct Scaloni prima di passare la parola al Toro.

