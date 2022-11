Le difficoltà sul piano del gioco manifestate dall'Argentina nelle prime due partite del Mondiale non stanno favorendo Lautaro Martinez, apparso il lontano parente del giocatore che si è visto nella prima parte di stagione con l'Inter. Un'evidenza chiara anche agli occhi di Gabriel Omar Batistuta, ex bomber dell'Albiceleste: "È un grande giocatore, molto decisivo, ma se manca il gioco non possiamo nemmeno chiedergli di fare miracoli - la sua puntualizzazione a ESPN -.Quando la squadra lavora, i giocatori salgono di livello.