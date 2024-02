Lautaro Martinez, ancora una volta protagonista assoluto per l’Inter, arriva in postazione DAZN sul prato del Via del Mare per un commento a caldo dell’esito del match col Lecce segnato anche da una sua doppietta dopo il triplice fischio di Niccolò Baroni:

Prova di forza clamorosa per l’Inter, ancora una volta. Quanto significato ha questo successo?

“Significa tanto per noi. Stiamo avendo una continuità importante giocando un grande calcio tutti. Stiamo facendo un grande lavoro coi compagni, sono contento ma dobbiamo continuare così perché non è finita”.

Hai fatto 101 gol con l’Inter, che significato ha? E quale scegli se devi?

“Scegliere è difficile, dico il centesimo. Quando sono andato via a 15 anni da casa non pensavo potesse succedere tutto questo, devo tutto alla mia famiglia”.

Migliori ogni anno, qual è il tuo segreto?

“Il lavoro insieme ai compagni. Devo crescere, ho ancora tanto margine di miglioramento. Sono contento ma non abbiamo ancora niente in mano”.

Ci credi al record di gol?

“Ci provo, la cosa importante è che l’Inter deve vincere. Io sto facendo il mio percorso, sono contento perché questi gol aiutano a portare punti a casa e voglio andare avanti così”.

Questa è la tua Inter più forte?

“Di sicuro è un’Inter che ha grande continuità, dopo la finale di Champions siamo maturati sotto ogni aspetto. Ma non dobbiamo rimanere fermi: dobbiamo alzare il livello ogni giorno, ogni allenamento, per mettere in difficoltà il mister nelle scelte”.

