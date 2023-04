"Felicità e orgoglio di rappresentare questo grande club. Molto felice per la mia famiglia e un grande abbraccio a mio fratello infortunato al ginocchio: il gol è per lui. L'esultanza? La palla a volte entra e altre no, questa esultanza è per i miei compagni". Queste le parole di Lautaro Martinez dopo il match con il Benfica ai microfoni di Prime Video.

"Derby? Partita speciale, sappiamo cosa significa. Ora testa al campionato, dobbiamo recuperare punti, poi penseremo alla Champions. Doppietta Mondiale-Champions League? Io gioco a calcio per vincere, per ora siamo felici di essere in semifinale, un posto che il club merita".