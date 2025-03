Il bomber nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di Rotterdam contro il Feyenoord: "Sono molto contento per questa vittoria perché nelle difficoltà il gruppo ha dimostrato di esserci. Nel primo tempo potevamo fare meglio, in generale abbiamo fatto un'ottima gara in uno stadio difficile. Ora prepariamo il campionato e poi penseremo al ritorno, scendendo in campo come se fossimo sullo 0-0".

Champions vero obiettivo? Lautaro la pensa così: "Non posso dire sia l'unico, direi una bugia. Pensiamo sempre partita dopo partita, nelle difficoltà che abbiamo avuto è uscito fuori il gruppo. Tanti giocatori hano fatto sforzi fuori ruolo. Giochiamo da sette mesi ogni due giorni e quest'aspetto conta tantissimo. Siamo sempre in campo a difendere questa maglia. Lo dico da tanto: i tifosi devono essere tranquilli perché il gruppo darà sempre il massimo".

Oggi è stato raggiunto il grande traguardo realizzativo. Lautaro ne ha parlato così: "Orgoglio, non mi immaginavo questo traguardo. Ho sudato lavorando tantissimo. La gente che mi conosce sa cosa ho passato attraverso il sacrificio e il lavoro. Non finisce qui, voglio di più. Lavoro al massimo. Mi piacerebbe giocare tutta la carriera all'Inter, qua sono felice. Ho rinnovato il mio contratto dopo la Copa America. Avevo tante proposte sul tavolo, ma ho deciso di restare e sono felicissimo", ha concluso.