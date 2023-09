Transita anche dalla postazione di Rai Sport Lautaro Martinez, grande protagonista del successo sulla Fiorentina grazie alle sue due reti:

Sempre più capocannoniere e sempre più capitano di questa Inter, squadra che è nel tuo cuore.

"Sono contento di questo inizio, stiamo lavorando e i risultati sono frutto del lavoro quotidiano. Noi che siamo qui da più tempo lavoriamo per far inserire i nuovi, poi loro si mettono a disposizione. Questo è importante per far crescere la squadra".

C'è un grande legame con Zanetti, ti senti su quella strada? Senti davvero la maglia dell'Inter speciale?

"Sì, perché mi hanno dato la possibilità di venire in Europa. Dal primo giorno mi hanno trattato come un figlio, sempre bene. E questo è importante per me".

Che compagno è Thuram?

"Forte, un ragazzo che lavora e vuole imparare tanto. Sono felice perché fa un lavoro straordinario in ambedue le fasi. Vuole migliorare sempre e questo è importante".

Che Milan ti aspetti? L'anno scorso lo avete battuto spesso ma la squadra è cresciuta.

"Sì, sono forti e di qualità; dobbiamo rispettarli. Poi è un derby, lo giocheremo come sempre cercando di portarlo a casa. Questo è importante per la città e per la gente".

