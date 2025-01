E' Lautaro Martinez, l'MVP indiscusso di Inter-Monaco, il primo a commentare a caldo, con Amazon Prime Video, la rotonda vittoria nerazzurra che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions League da quarta della classe: "Oggi era una partita molto importante da vincere per avere un calendario meno impegnativo. Per fortuna, la squadra ha avuto la testa e l'atteggiamento giusti. Io sono contento perché l'Inter ha vinto ed è entrata nelle prime 8. Il premio va a mio figlio e alla mia famiglia che era qua allo stadio".

Partita chiusa dopo 16'.

"Quando hai la cattiveria giusta è così, con l'uomo in più abbiamo lavorato con più tranquillità".

Hai raggiunto Mazzola come gol fatti in Coppa Campioni.

"Sono orgoglioso, sto battendo dei record. Ma io sono felice se l'Inter vince, per i tifosi magnifici che abbiamo".

Cosa significa il quarto posto in Champions?

"L'Inter è una grande squadra, deve essere rispettata perché noi rispettiamo tutti. Siamo arrivati in finale due anni fa, meritavamo di più col City. Anche con l'Atletico meritavamo di più nella passata stagione, il rigore sbagliato fu sfortuna. Niente, oggi siamo qua per portare l'Inter in alto e lo stiamo facendo. Sono orgoglioso di tutti".

E' l'anno buono per vincere la Champions? E il derby?

"E' un obiettivo, non ci nascondiamo: noi lottiamo per vincere ogni competizione. Ora pensiamo al Milan, una grandissima partita. In campionato non possiamo perdere più punti".

