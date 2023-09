Alla vigilia di Real Sociedad-Inter, prima giornata del Gruppo D di Champions League, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Prime Video. "La finale dell'anno passato ci lascia un feeling importante, ma questa sarà una nuova stagione e dovremo essere bravi per ripeterci. Dovremo affrontare le difficoltà tutti insieme come già accaduto in passato - ha sottolineato il capitano interista -. Abbiamo festeggiato il derby, ma ora inizia un'altra competizione, abbiamo recuperato fisicamente e siamo pronti per la Champions. Se mi piace il nome Thu-La? Ci sono tante cose che si sono dette, ma sono contento perché ho trovato una grande persona e un grande attaccante, quindi sono felice di giocare con lui. Marcus è arrivato in un calcio che non conosceva, lo stiamo aiutando tanto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!