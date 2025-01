Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, parla così ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto per 1-0 contro lo Sparta Praga: “Il gol con cui ho eguagliato Adriano? È bellissimo, un orgoglio essere al livello di tanti grandi giocatori che sono passati per l’Inter. Dobbiamo andare avanti così. Loro non avevano niente da perdere avendo pochi punti, noi abbiamo creato tante situazioni, creato spazi, poi abbiamo concesso qualcosa a loro. Su questo aspetto dobbiamo migliorare tanto perché stiamo soffrendo da inizio stagione”.

Il momento difficile è alle spalle?

“Ho lavorato di più, questo è il segreto. Quando le cose non vanno bene devi lavorare il doppio, poi il lavoro che fai in settimana viene ripagato. Cerco sempre di lavorare per i compagni anche quando non arriva il gol, lavoro per questo”.