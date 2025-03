Lautaro Martinez è uno dei due protagonisti di Atalanta-Inter raggiunti da DAZN sul prato del Gewiss Stadium per un commento a caldo sul big match a tinte nerazzurre, deciso anche da un suo gol che ha regalato il raddoppio ai campioni d'Italia in carica: "Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi, abbiamo recuperato energie perché l'Atalanta ti fa spendere tanto giocando a uomo, li conosciamo - esordisce il Toro -. Credo che abbiamo preparato la partita nella maniera giusta, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e la vittoria è meritata: siamo stati superiori per tutti i 90' con la qualità e il palleggio. Potevamo fare più gol ma ci teniamo i 3 punti che per la nostra classifica sono molto importanti".

Quanta carica vi ha dato il risultato del Napoli? Ci credete al Triplete?

"Sembra che non vogliamo dirlo, però sì. Siamo forti e lo dimostriamo, i risultati a volte vengono e a volte no perché giochiamo ogni tre giorni. La squadra c'è su tutti i fronti, sarà difficile ma lotteremo per tutto. Quando scendiamo in campo vogliamo vincere, è la nostra mentalità da anni e vogliamo continuare su questa strada".

