In undici contro dieci per un tempo abbondante, complice l'espulsione al 41' di Joe Morell, la Turchia viene a capo di una partita che sembrava maledetta battendo 2-0 il Galles nella quarta giornata del girone D di qualificazione a Euro 2024. La squadra di Stefan Kuntz si vede annullare due gol - uno per offside, l'altro per un fallo di mano - poi sbaglia un rigore con l'interista Hakan Calhanoglu al 64', prima di scacciare gli incubi con Umut Nayir, che al 72' fa esplodere la gioia al Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium.

Otto minuti più tardi, il talentino Arda Güler si inventa una grande conclusione da fuori a fa bis chiudendo i conti. Altro successo dopo quello contro la Lettonia, dunque, per la Turchia, che sale momentaneamente al primo posto del raggruppamento con 9 punti fatti.