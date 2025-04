Inter-Roma non si giocherà sabato 26 aprile. In attesa di scoprire la nuova collocazione del match di San Siro, valido per la 34esima giornata di Serie A, anche il CONI, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, "invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco".