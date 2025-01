"È stato un sabato molto importante per la nostra Serie A, sia per quanto riguarda il vertice che per la volata Champions". Lo scrive Fabio Capello nell'incipit del pezzo scritto per La Gazzetta dello Sport all'indomani della pesante vittoria del Napoli nello scontro diretto di Bergamo.

"La vittoria del Napoli sul campo dell'Atalanta trasforma la corsa scudetto in una lotta a due - sentenzia l'ex allenatore nella sua analisi -. Non è solamente una questione di punti in classifica, io credo che la partita di ieri sera a Bergamo ci abbia detto una cosa: l'Inter è l'unica ad avere la forza per tenere il passo della squadra di Conte, che è davvero salita di tono. Il Napoli mi è piaciuto molto per la personalità, la freschezza e la determinazione. Ma la parola che spiega il successo degli azzurri è soprattutto una: umiltà. Il Napoli è un blocco unico: tutti difendono, tutti lottano. E farlo sul campo di una squadra molto fisica e arrembante come l'Atalanta è fondamentale. L'undici di Conte ha saputo soffrire all'inizio, ribaltare il punteggio con molta concretezza e, quando la partita è tornata in parità, dare l'ultima spallata con Lukaku che si è sbarazzato fin troppo facilmente di Scalvini sul gol del 3-2 finale".

