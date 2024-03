"Adesso basta. La misura è colma. Oggi niente tifo: la Nord resta al Baretto". Inizia così la comunicazione attraverso la quale Marco Ferdico, rappresentante della Curva Nord dell'Inter ha reso nota la decisione vagliata dall'intera curva nerazzurra in occasione di Inter-Genoa. "Ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo, ma dopo l'ennesima chiusura, adesso basta. Non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un'inutile prova di forza di chi certi diritti dovrebbe garantirli" si legge nella storia Instagram pubblicata da Ferdico e dai canali ufficiali della Curva.

