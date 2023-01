"Skriniar sei il nostro capitano. Sei padrone di Milano, resta con noi". In un periodo in cui c'è incertezza sulla permanenza dello slovacco, nel pieno di una trattativa per il rinnovo contrattuale coin l'Inter, la Curva Nord si espone chedendogli di rimanere. Questo lo striscione appeso allo U-Power Stadium nel corso della partita contro il Monza. La tifoseria ha così preso posizione riferendosi direttamente al giocatore e invitandolo a firmare il rinnovo. Basterà?