Nel giorno della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, la Curva Nord dell'Inter non dimentica di dedicare un messaggio all'ex difensore e vice allenatore nerazzurro. "La Curva Nord si stringe a famigliari, amici ed ai tanti tifosi che oggi soffrono per la straziante notizia della sua scomparsa - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord' -. Il ricordo dell'uomo vero col quale abbiamo avuto l'onore di condividere un tratto del nostro percorso terreno ci accompagnerà per sempre. Ciao Sinisa".