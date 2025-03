In attesa del fischio d'inizio di Inter-Feyenoord, in programma per le 21.00 di questa sera a San Siro, dove la squadra di Simone Inzaghi si giocherà la gara di ritorno degli ottavi di finale, la frangia più calda della tifoseria di casa ha alzato la voce contro la società nerazzurra. Nel mirino degli ultrà della Beneamata c'è il solito discorso del caro prezzi come recita lo striscione esposto fuori dai cancelli del Meazza, e più specificatamente nella zona della Curva Nord e del Baretto sul quale è stato impresso il messaggio con destinatario Viale della Liberazione: "'Il calcio è dei tifosi', la solita menzogna. Sessantacinque euro valgono la vostra vergogna".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!