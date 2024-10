Nel corso della partita contro il Parma, i tifosi della Curva Andrea Costa, cuore del tifo organizzato del Bologna, hanno esposto uno striscione con il quale hanno espresso le loro critiche davanti all'inchiesta dei giorni scorsi che ha portato ad arresti e Daspo per le due tifoserie di Inter e Milan: "Nelle curve indagini per gli ultrà, ma miliardi di debiti per Lega e squadre di Serie A".

Dagli spalti dell'Artemio Franchi di Firenze, invece, gli ultras della Fiorentina hanno innalzato dei drappi contro la tifoseria milanista nel corso del match tra le due squadre: “Il nostro mondo non ammette interessi… Vivere ultras, farlo per noi stessi. Le nostre infiltrazioni… Solo quelle nei gradoni! Ultras no business”.

