La prima da titolare di André Onana con la maglia dell'Inter lascia in eredità il ko per 2-0 contro il Bayern Monaco, ma non cancella la buona prestazione dell'ex Ajax. Il portiere nerazzurro viene celebrato anche dal profilo Twitter della Champions League, che attraverso i numeri evidenzia il buon impatto del camerunese: Onana è stato infatti il giocatore che nella prima giornata della competizione ha messo in tasca il maggior numero di salvataggi, ben 11 contro i bavaresi.