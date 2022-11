La fase gironi del Mondiale entra ufficialmente nel momento caldo a partire da oggi, dove ha inizio in contemporanea la terza ed ultima giornata. Alle 16 scocca l'ora del Gruppo A: in programma ci sono Ecuador-Senegal e Olanda-Qatar. Nell'undici degli Oranje contro i padroni di casa (già eliminati) è sempre presente Denzel Dumfries, titolare sulla corsia di destra. Terza panchina consecutiva, invece, per l'altro interista Stefan de Vrij.