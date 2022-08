Vittoria sofferta per l’Inter, che ha dovuto aspettare il 94’ per riuscire a vincere il match del Via del Mare contro il Lecce. Una sofferenza avvertita anche dal presidente Steven Zhang, che al fischio finale sui propri social ha pubblicato l’emoticon che sbuffa nelle proprie storie, circondata solo da uno sfondo nero. Sicuramente il numero uno nerazzurro si aspetta qualcosa in più dai suoi nelle gare a venire.