A poco meno di un paio di ore dal fischio d'inizio di Cagliari-Inter, i nerazzurri si preparano ad indossare per la prima volta in stagione la divisa 'away', ovvero la seconda maglia. In attesa dell'arrivo delle squadre, gli spogliatoi dell'Unipol Domus sono pronti a riaccogliere la squadra di Simone Inzaghi, ripartendo lì da dove si era stoppata, seppur per una sola stagione, la militanza nella massima competizione italiana. Ironia della sorte fu proprio l'Inter l'ultimo avversario casalingo prima della retrocessione in Serie B, ed proprio l'Inter il primo avversario in casa dopo la ritrovata Serie A. Intanto i meneghini si preparano a scendere in campo come mostrano le immagini social pubblicate dai vice-campioni d'Europa che mostrano orgogliosi la maglia con la quale scenderanno in campo.