Continua la tradizionale preparazione social di Inter Media House che, in vista del derby di domani contro il Milan, ha dato vita ad una delle sue solite perle in vista di un big match dal sapore, questa volta, ancora più piccante. Di poche parole questa volta il club nerazzurro che non spreca frasi né grandi citazioni, limitandosi al contrario a cori, immagini e due semplici ma forti frasi, corredate da un piccolo ma 'luccicante' dettaglio: "Per la città. Per la gloria. Per notti come queste", avanti FC si legge a fine video che si conclude con due stelle illuminate sulla corona della Madonnina.