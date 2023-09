Lele Adani ha espresso alcune convinzioni valutative: "Impossibile che l'Inter vinca lo scudetto facilmente perché il calcio non è scontato, bisogna meritarselo. Sicuramente la Juve è davanti perché non ha le Coppe e la Champions può assolutamente togliere tante risorse. Pioli ha dato per favorita la squadra di Allegri; proprio per questo e ha detto una banalità", ha detto alla Bobo Tv.

L'analisi è poi proseguita: "L'Inter non ha fatto bene in Spagna, con la Real Sociedad in Champions e neanche a Empoli. È stata una gara decisa da eurogol di Dimarco e ha tenuto il risultato fino alla fine in bilico, non è stata la partita fatta senza discussione come con Monza e Fiorentina e con la formazione di Andreazzoli, una squadra senza punti e gol segnati, ha fatto fatica".