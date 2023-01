Lunga intervista dell'agente Alessandro Lucci a Sportweek, l'inserto settimanale della Gazzetta dello Sport. Intervista durante la quale l'agente, tra gli altri di Edin Dzeko, parte dagli albori della sua carriera fino a parlare di un new entry di cui non svela però il nome. Un nome che però il procuratore svela, "nome a me più caro che conobbi in quegli anni (gli anni in cui lavorava ancora per Versace a Roma, ndr) lo tengo per ultimo" ammette. E quel nome è Sinisa Mihajlovic: "Quando venne a Roma nel 1991 cominciò a vestire Versace. La nostra amicizia fraterna risale a trent'anni fa. Un rapporto profondo. Negli ultimi anni sono stato anche suo consulente. La sua scomparsa è stata un dolore enorme. Sarà sempre presente in ogni momento della mia vita".