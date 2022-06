Tra i tanti appuntamenti in agenda per l'Inter in questi giorni ce n'è anche uno 'minore', quello per il rinnovo di Alex Cordaz, terzo portiere nerazzurro in scadenza di contratto il 30 giugno. Poco fa nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione si è presentato il suo agente, Gerry Piccolillo, per discutere gli estremi del nuovo accordo annuale. Nessun problema per l'estremo difensore classe 1983, che dovrebbe percepire la stessa cifra dell'ultima stagione (circa 200 mila euro).