Valentino Lazaro è destinato a tornare all'Inter dopo la parentesi non molto fortunata vissuta al Benfica. La conferma arriva per bocca del suo agente, Max Hagmayr, che intervistato dal portale austriaco LaOla afferma: "Partenza da Lisbona? Al momento lo scenario è questo. Non è previsto il fatto che possa essere sempre un giocatore in prestito".