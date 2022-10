Ad un paio di giorni dalla sfida tra Fiorentina e Inter, il doppio ex di entrambe le compagini che si affronteranno sabato prossimo al Franchi, Zdravko Kuzmanović è stato intervistato dai colleghi di Radio Bruno. "L'Inter è forte, stanno giocando bene. Li ho visti anche contro il Barcellona. Sarà una gara dura per i viola, secondo me l'Inter è la squadra più forte d'Italia. La Fiorentina deve giocare in maniera aperta e forte, se aspettano e lasciano fare il gioco ai nerazzurri allora diventa difficile" ha detto l'ex calciatore serbo. "Non so chi merita di giocare di più - ha continuato a proposito dei centrocampisti di Vincenzo Italiano -. Il mister sta cercando i tre migliori da far giocare. Se un allenatore cambia tanto vuol dire che non è tanto soddisfatto: E' difficile cambiare ogni gara: se guardo l'Inter vedo che tre/quattro titolari ci sono sempre".