Insignito del Pallone d'Oro svedese 2022, Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham, racconta ai microfoni del quotidiano locale Sport Bladet di aver vissuto un momento molto difficile con la Juventus prima di volare in Premier League: "Nella seconda stagione alla Juve, ho iniziato a dubitare di me stesso. È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Quindi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi sul campo. È stato un periodo difficile, ma mi ha reso più forte. Mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso. Adesso le cose vanno bene in Nazionale, le cose vanno bene nel club. Ma sono sempre pronto nel caso finisca", aggiunge.