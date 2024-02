L'Inter tiene d'occhio anche Michael Kayode come possibile alternativa per la fascia destra in caso di partenza di Denzel Dumfries, al punto da mandare Samir Handanovic in missione al Franchi ieri per osservarlo in Fiorentina-Lazio dove il giovane azzurro ha trovato anche la via del gol (RILEGGI L'ESCLUSIVA). Ma su Kayode è forte anche l'interesse dei club della Premier League, come conferma ai microfoni di Radio FirenzeViola Andrea Ritorni, caposcout dell'agenzia VigoGlobalSport che ne detiene la procura.

Ritorni che però garantisce: "La Fiorentina non si deve preoccupare. C'è un contratto che parla per lui: Michael poi sta bene con questa società e in questa squadra. Certo, svariate squadre di Premier lo seguono e lo hanno seguito ma questo è normale, fa parte del calcio e della vita. La Fiorentina però lo ha blindato con un bel contratto e con tanti bonus: pensiamo a far bene adesso e in futuro per la maglia viola".

