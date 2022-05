La finale di Coppa Italia 2021-22 è una gara 50 e 50 per Francesco Totti, che non sa scegliere una squadra che parte con i favori del pronostico tra Juve e Inter: "Non c'è una favorita, sono due grandi formazioni, e in una gara secca può succedere di tutto - le parole della leggenda romanista rilasciate all'evento organizzato da Frecciarossa -. Domani mi aspetto una partita bellissima, si affrontano due grandi squadre e speriamo sarà una gara divertente".