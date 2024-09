Intervistato dalla radio messicana RG La Deportiva, Julio Cesar è tornato indietro di 14 anni per ricordare l'epica semifinale di Champions Barcellona-Inter: "Il nostro obiettivo era raggiungere la finale, pensavamo che la cosa migliore fosse difendere - le parole dell'ex portiere brasiliano -. Quando ho fatto quella parata su Messi, sapevamo che avremmo battuto il miglior Barcellona della storia. Messi non ha mai segnato un gol contro di me, né in Brasile-Argentina né in Inter-Barcellona. I miei compagni giocarono la partita della loro vita quella sera, infatti non ricordo un'altra mia parata".

