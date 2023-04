"Non è finita finché non è finita". Parola di Joao Mario che dopo il ko casalingo incassato ieri sera contro l'Inter, sua ex squadra, non dispera. L'ex centrocampista della Beneamata, lasciata a zero per firmare subito dopo proprio con il Benfica, suona la carica su Instagram in vista del match di ritorno a San Siro in programma per il prossimo mercoledì.

