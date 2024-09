Italia padrona al Parc des Princes: gli Azzurri di Luciano Spalletti rispondono alla grande al colpo a freddo subito da Bradley Barcola al 13esimo secondo di gioco superando la Francia con un secco 3-1 con molto nerazzurro dentro. Federico Dimarco e Davide Frattesi segnano le reti che valgono prima l'aggancio poi il sorpasso da parte dell'Italia, col suggello conclusivo firmato da Giacomo Raspadori.

Didier Deschamps prova il tutto per tutto affidandosi anche a Marcus Thuram che ci prova ma finisce sempre con lo sbattere contro il muro azzurro, e alla fine deve lasciare il campo sconfitto. Ottanta i minuti in campo per Dimarco, sostituito poi da Marco Brescianini. Serata importante per l'Italia, che apre al meglio la sua Nations League.

