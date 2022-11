Ultimo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale italiana, che domani mattina partirà alla volta di Vienna e alle ore 18, dopo la conferenza stampa di Roberto Mancini, sosterrà la rifinitura sul terreno di gioco dell’Ernst Happel Stadion alla vigilia dell’amichevole con l’Austria. Un match a cui non prenderanno parte gli infortunati Sandro Tonali, Pasquale Mazzocchi e Nicolò Fagioli, con l'ultimo che ha dato forfait per un problema al piede.